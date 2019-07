Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Arztkoffer aus PKW entwendet

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein PKW am Koschatplatz aufgebrochen und ein darin befindlicher Arztkoffer entwendet. Der Arztkoffer konnte in den Mittagsstunden des 05.07.2019 von Spaziergängern in einem Gebüsch liegend aufgefunden werden. Aus dem Koffer fehlten eine Computertastatur und diverse Medikamente. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nacht des 04.07. auf den 05.07.2019 geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9630 in Verbindung zu setzen.

