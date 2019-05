Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamm - Verwirrter Mann attackiert Ehepaar grundlos - Einweisung in Psychiatrische Klinik

Düsseldorf (ots)

Montag, 20. Mai 2019, 17.45 Uhr

Ein offensichtlich verwirrter Mann attackierte gestern Abend grundlos ein Ehepaar in Hamm. Bei dem Angriff wurde der Ehemann schwer verletzt. Der Verdächtige konnte durch die Polizei festgenommen und später von einem Amtsarzt in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren der 77-Jährige und seine 75 Jahre alte Ehefrau nach einer Fahrradtour an ihrem Wohnhaus in Hamm angekommen. Während sie ihre Zweiräder durch ein Tor auf das Grundstück schieben wollten, erschien plötzlich ein Unbekannter, ebenfalls auf einem Rad, und fuhr gegen die Frau. Anschließend schlug er auf den 77-Jährigen ein und trat weiter nach ihm, als dieser bereits auf dem Boden lag. Auch die ihrem Mann zu Hilfe eilende Frau wurde von dem aggressiven Angreifer geschlagen. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Er konnte durch die Polizei im nahen Umfeld aufgegriffen werden. Den Beamten gegenüber machte der 27-jährige Neusser wirre und teils zusammenhangslose Angaben. Ein hinzugezogener Amtsarzt wies den Mann in eine Psychiatrische Klinik ein. Der 77-Jährige musste zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Ehefrau verletzte sich leicht.

