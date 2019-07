Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 51-Jähriger zwischen zwei Autos eingeklemmt

Ludwigshafen (ots)

Am 04.07.2019, gegen 17:40 Uhr, stand ein 51-Jähriger zwischen zwei Autos, die in Längsaufstellung in der Carl-Bosch-Straße geparkt waren. Als der 60-jährige Autofahrer des einen geparkten Autos den Motor anließ, machte das Auto einen Sprung nach vorne und klemmte den 51-Jährigen zwischen den beiden Autos ein. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Sachschaden.

