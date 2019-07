Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 04.07.2019, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, war eine 42-Jährige in einer Postfiliale am Rathausplatz. Sie ließ kurzzeitig ihre Handtasche an einem Stehtisch stehen, während sie am Schalter stand, um Briefmarken zu kaufen. Als sie wieder an den Stehtisch zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen worden war. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

