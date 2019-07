Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Baustellenbaggers

Ludwigshafen (ots)

Am 06.07.2019 gegen 00:35 Uhr setzten bislang unbekannte Täter den Führerraum eines Baustellenbaggers in der Flurstraße in Ludwigshafen in Brand, nachdem zuvor das Fenster zu der Führerkabine eingeschlagen wurde. Das Feuer griff noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr auf den Maschinenteil des Baggers über. Durch das schnelle Vorgehen der Feuerwehr, kam es zu keinen Schäden an umliegenden Gebäuden, Fahrzeugen oder Bäumen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50000 Euro geschätzt. Anwohner oder Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9630 in Verbindung zu setzen.

