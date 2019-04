Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Brauerei

Hagen (ots)

Am Dienstag erschien ein 55-jähriger Hagener gegen 07.40 Uhr auf seinem Firmengelände in der Berliner Straße und bemerkte eine eingeschlagene Scheibe an einer Lagerhalle. Dann stellte er fest, dass zwei Holztüren aufgebrochen waren. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich wahrscheinlich im Laufe des Osterwochenendes ab Samstagmittag auf diesem Wege Zutritt in die Brauerei verschafft. Sie durchsuchten einige Räume und entwendeten mehrere Fotoapparate, zwei Taschenlampen und eine Casio-Uhr. Ob die Einbrecher darüber hinaus noch weitere Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell