Polizei Hagen

POL-HA: Kaugummiautomat gestohlen

Hagen (ots)

Am Dienstag, 23.04.2019, bemerkte ein Anwohner der Twittingstraße gegen 23:15 Uhr laute Geräusche auf der Straße. Als er aus dem Fenster sah, erblickte er zwei Gestalten, die sich an einem Kaugummiautomaten an einer Bushaltestelle (Ecke Louise-Märcker-Straße) zu schaffen machten. Die Personen verstauten anschließend etwas in ihren Rucksäcken. Als der 50-Jährige die Gestalten auf das Verhalten ansprach, flohen diese in Richtung Jungfernbruch. Wenig später stellte sich heraus, dass die Kaugummiautomaten aus der Halterung herausgebrochen und gestohlen wurden. Die Personen werden als jugendlich, zirka 165 cm groß und mit Motorradbekleidung, sowie Sturmhaube, beschrieben. Einer trug eine dunkle Kappe, beide trugen Rucksäcke. Hinweise werden unter 02331 986 2066 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

