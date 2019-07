Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen)- Diebstahl aus Kurierfahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 06.07.2019, gegen 14:20 Uhr entlud eine Kurierfahrerin ihren Transporter in der Leininger Straße in Ludwigshafen. Hierbei entwendete ein bislang unbekannter Täter die auf dem Beifahrersitz des unverschlossenen Transporters befindliche Geldbörse der Geschädigten. Die Geldbörse wurde wenige Stunden später am Seitenausgang der Apotheke aufgefunden, das darin ursprünglich enthaltende Bargeld fehlte.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9630 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell