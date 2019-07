Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Streitschlichter attackiert

Ludwigshafen (ots)

Ein Werkschutzmitarbeiter der Firma Raschig beobachtete am Sonntag, 07.07.2019, gegen 03:40 Uhr zwei männliche Personen, die sich auf einem Parkplatz gegenüber des Werkgeländes körperlich angehen. Als der Werkschutzmitarbeiter nach Absetzen des Notrufs schlichtend eingreifen wollte, verbündeten sich die beiden Kontrahenten gegen ihn, zerrissen dessen Hemd und schlugen diesem in das Gesicht, wodurch eine blutende Wunde zurückblieb. Anschließend flüchteten beide Personen zusammen in Richtung Erich-Reimann-Straße. Der Geschädigte beschrieb die Personen als dunkelhäutig, ca. 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen zum Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9630 in Verbindung zu setzen.

