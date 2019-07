Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 18-Jährige mit Marihuana erwischt

Ludwigshafen (ots)

Zwei 18-Jährige wurde am Sonntag (07.07.2019) mit Marihuana erwischt, nachdem sie zuvor von der Polizei flüchteten. Gegen 16.20 Uhr wollte eine Polizeistreife die zwei Männer auf einer Parkbank an der Haltestelle kontrollieren. Beim Erbblicken der Polizei rannten die 18-Jährigen weg. Hinter einer Mülltonne in der Ganghoferstraße kauernd fanden die Polizeibeamten die Flüchtigen vor. Auf dem Boden neben den 18-Jährigen stellten die Beamten mehrere kleine Tütchen mit Marihuana fest.

