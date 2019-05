Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall durch Unachtsamkeit

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Hannoversche Straße, Dienstag, 30.04.19, 18.20 Uhr Nörten-Hardenberg (schw) - Am Dienstag, 30.04.19, gegen 18.20 Uhr befuhr eine 38-jährige Nörten-Hardenbergerin mit ihrem Pkw Nissan Juke die Hannoversche Straße aus Rtg. Bovenden kommend in Richtung B3. Auf Höhe eines dortigen Lebensmittelgeschäftes übersah sie den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw BMW eines 47-jährigen, der ebenfalls aus Nörten-Hardenberg stammt und fuhr auf diesen auf. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000,- EUR. Beide beteiligte Kfz-Führer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Northeim zugeführt.

