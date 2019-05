Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verteilerkästen beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Damaschkestraße, Freitag, 12.04.19, 15.00 Uhr bis Dienstag, 30.04.19, 15.00 Uhr Northeim (schw) - In der Zeit von Freitag, 12.04.19, 15.00 Uhr bis Dienstag, 30.04.19, 20.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter zwei, in der Damaschkestraße, in Northeim aufgestellten Verteilerkästen der Firmen Kabel-Deutschland und der Deutschen Post AG. Die dicht nebeneinander aufgestellten Kästen wurden durch Gewaltanwendung zur Seite gedrückt, so dass sie im unteren Bereich aus der Verankerung herausbrachen und dadurch beschädigt wurden Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 2500,- EUR Zeugen, die Hinweise zu den Beschädigungen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

