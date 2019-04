Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Enkeltrick-Betrüger Anrufe in Uslar

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Wie bereits am 30.04.2019 in der HNA berichtet versuchen immer häufiger Betrüger ältere Menschen am Telefon dazu zu bewegen unter verschiedenen Vorwänden Geld und Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben. Dafür geben sich die Betrüger als Polizeibeamte oder als Enkel aus. So ist es am Montag, 29.04.2019, im Bereich des Polizeikommissariats Uslar erneut zu mehreren betrügerischen Telefonanrufen gekommen, bei denen sogenannte Enkeltrickbetrüger ältere Bürger anriefen und sich als Enkel bzw. Verwandte ausgaben. Auf Grund der Wachsamkeit der Betroffenen ist es bei Versuchen geblieben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben. Geben sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen Preis. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell