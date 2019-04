Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Uslar ermittelt Tatverdächtige zur Sachbeschädigung durch Feuer

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Donnerstag, 18.04.2019, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, kam es in Uslar, Gerhart-Hauptmann-Straße, auf einem Grundstück des Landkreises Northeim zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Die Polizei Uslar berichtete am 18.04.2019, das ein Müllcontainer aus einem Unterstand gezogen und in Brand gesetzt wurde. Das Feuer griff auf den Unterstand über und beschädigte die Balkenkonstruktion. Es entstanden mehrere Hundert Euro Schaden. Der Polizei Uslar ist es nun gelungen, Tatverdächtige zu ermitteln. Im Tatzeitraum war eine Gruppe Jugendlicher in Uslar unterwegs. Anscheinend aus reiner langen Weile steckten zwei Jugendliche aus der Gruppe Papier an und setzten damit den Müllcontainer in Brand. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

