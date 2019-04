Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in den Schmetterlingspark

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Im Zeitraum von Samstag, 27.04.2019, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 28.04.2019, 09.20 Uhr, kam es in Uslar, Zur Schwarzen Erde, dortiger Schmetterlingspark, zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter hebelten eine Tür im rückwärtigen Bereich des Schmetterlingparks auf und gelangten so in den Innenbereich. Im Innenbereich wurden diverse Schränke und Behältnisse durchsucht. Es wurden lediglich mehrere Getränkeflaschen entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell