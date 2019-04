Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Sachbeschädigung durch Feuer

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - In der Nacht zum Samstag, 27.05.2019, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein leerstehendes Hotel Am Osterbergsee, begaben sich in den Kellertrakt und zündeten dort eine Massageliege im ehemaligen Therapieraum des Hauses an. Weiterer Schaden enstand nicht. Hinweise auch hier bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

