Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zündschloss aus Sprinter entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Bühler Straße, Freitag, 26.04.19, 15.30 Uhr bis Montag, 29.04.19, 06.40 Uhr Northeim (schw) - In der Zeit von Freitag, 26.04.19, 15.30 Uhr bis Montag, 29.04.19, 06.40 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an dem Sprinter eines 41-jährigen Northeimers zu schaffen. Der Northeimer stellte seinen Sprinter Daimler-Benz am 26.04.19, gegen 15.30 Uhr in Northeim, in der Bühler Straße zum Parken ab. Als er am 29.04.19, gegen 06.40 Uhr sein Kraftfahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass das Zündschloss ausgebaut wurde. Wie sich der oder die Täter Zugang zum Innenraum des Sprinters verschafft haben, ist bislang nicht bekannt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

