Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer kommt durch freilaufende Hunde zu Fall und wird verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Sonntag, 09.06.2019, um 18:05 Uhr befuhr ein 30jähriger Pedelecfahrer aus Stolberg mit seinem Rad die Straße Trift in Vossenack. Ein 57jähriger Landwirt aus Vossenack beabsichtigte die Straße zu überqueren, wobei er von seinen zwei vorweg und freilaufenden Hunden begleitet wurde. Hierbei kam es zur Begegnung der Hunde mit dem Pedelecfahrer. Dieser konnte dem ersten Hund noch ausweichen, kollidierte aber mit dem zweiten der beiden Tiere und kam zu Fall. Hierbei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

