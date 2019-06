Polizei Düren

POL-DN: Zwei Kradfahrer bei Überholvorgang schwer verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Pfingstsonntag, um 12:07 Uhr, befuhren mehrere Kradfahrer die B 399 aus Richtung Hürtgen kommend in Fahrtrichtung Vossenack. Nach Verlassen der Ortslage Hürtgen überholte ein 33jähriger aus Dormagen mit seinem Krad den vor ihm fahrenden, 60jährigen Kradfahrer, aus Erftstadt. Während des Überholvorganges scherte der 60jährige aus und berührte den sich von hinten nähernden Kradfahrer aus Dormagen. Nach der Berührung kamen beide zu Fall. Sie wurden schwer verletzt mit Rettungswagen, bzw. Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Kräder wurden beschädigt und es entstand ein erheblich Sachschaden.

