POL-PDLU: Speyer/Römerberg - Fahrraddiebe unterwegs

21. - 25.03.2018 In der Zeit vom 21.3. - 25.3.2018 wurden bei der Polizeiinspektion fünf Fahrraddiebstähle angezeigt. In der Nacht vom 21./23.3.2018 entwendeten Unbekannte in Römerberg in der Heiligensteiner Straße ein 18-Gang Herrenrad der Marke Lakes Arco im Wert von 385 Euro und ein 21-Gang Damenfahrrad der Marke Viktoria, Wert 100 Euro. Drei weitere Räder wurden im Zeitraum vom 21. - 25.2.2018 in Speyer entwendet: in der Bahnhofstraße ein Mountainbike der Marke Giant, Wert von 355 Euro, in der Bahnhofstraße ein 21-Gang Rad der Marke Bulls im Wert von 400 Euro und in der Wormser Landstraße ein rotes Trekkingrad Marke Lakes, Wert 500 Euro. Um es den Fahrraddieben möglichst schwer zu machen empfiehlt die Polizei, das Fahrrad mit einem stabilen Bügelschloss oder einem Panzerkabel an einem belebten, gut einsehbaren Ort anzuschließen.

