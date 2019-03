Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Limburgerhof (ots)

Am frühen Montagabend gegen 18:35 Uhr ereignete sich in der Sieglestraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 87-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete der Radfahrer an der Kreuzung Sieglestraße / Vischerstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw. Der Pkw erfasste ihn frontal und er schlug mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe auf. Einen Schutzhelm trug der Radfahrer nicht. Bei Eintreffen der Polizei lag er bereits in einem Krankenwagen. Angaben zum Unfallhergang konnte er zu diesem Zeitpunkt keine machen. Der 87-jährige ist dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Während der Unfallaufnahme haben die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 70-jährigen Autofahrer wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Er ist daraufhin zur Dienststelle zur Entnahme einer Blutprobe verbracht worden. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

