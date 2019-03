Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt

Mutterstadt) Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Schifferstadt / Mutterstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Montag mehrere Lasermessungen durchgeführt. Zwischen 08:30 und 10:15 Uhr ist die Geschwindigkeit in der Burgstraße in Schifferstadt überwacht worden. 40 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h sind festgestellt und geahndet worden. Der Schnellste kam mit einer Geschwindigkeit von 54 km/h in die Kontrolle. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich. Außerdem sind drei Verstöße gegen die Gurtpflicht gebührenpflichtig verwarnt worden. Besonders negativ ist ein Autofahrer aufgefallen, der seine beiden Kinder ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug hatte. In Mutterstadt ist im Anschluss zwischen 11:15 und 13:00 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße gemessen worden. Hier haben die Beamten ebenfalls 40 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. Der Schnellste war hier mit 51 km/h unterwegs, was ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht.

