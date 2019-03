Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Heßheim) -Bettlerin unterwegs-

Heßheim (ots)

Am 25.03.2019, gegen 11.15 Uhr, wird hiesiger Dienststelle durch eine aufmerksame Zeugin mitgeteilt, dass in Heßheim eine Bettlerin von Haus zu Haus gehen würde und Geld erbetteln würde. Durch die eingesetzte Streife kann die Frau in der Anna-Seghers-Straße festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass die 66-jährige Frau aus Worms, unter Vorspiegelung für eine kirchliche Angelegenheit Geld zu sammeln, letztendlich Geld für sich erbettelt. Gegen die Frau wird ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

