Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 02.03.2019, gegen 19:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schlossstraße / Gärtnerstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 69-jähriger Mann aus Pirmasens befuhr die Dankelsbachstraße in Richtung Gärtnerstraße. An der genannten Kreuzung übersah der Mann das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. In diesem kam es zu einem Zusammenstoß mit den Fahrzeugen eines 64-jährigen Mannes aus Rodalben, welches dann noch gegen das Fahrzeug einer 19-jährigen Frau aus Pirmasens geschoben wurde. Beide befuhren zuvor die Schlossstraße in Richtung Zweibrücker Straße. Bei dem Zusammenstoß wurde die 56-jährige Beifahrerin in dem Fahrzeug des 64-jährigen Mann leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000,00 Euro.

