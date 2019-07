Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Folgemeldung: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg: Mutmaßlicher Autodieb in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Der Duisburger (40), der am Mittwoch (17. Juli) auf der Flucht vor der Polizei mit einem zuvor gestohlenen Opel Astra auf einer Brücke einen Fußgänger (38) anfuhr und lebensgefährlich verletzte, befindet sich in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Tatverdächtige, der sich gestern in Begleitung seines Anwaltes bei der Polizei stellte, heute einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ. (dab)

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Vorfall ist unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4326820

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell