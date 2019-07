Polizei Duisburg

POL-DU: Ratingen/Wedau: Betrunkene Autofahrerin fährt auf Felge weiter - Unfallgeschädigte gesucht

Duisburg (ots)

Zeugen alarmierten in der Nacht zum Freitag (19. Juli) kurz nach Mitternacht die Polizei, weil eine betrunkene Frau mit ihrem Mercedes auf einer Felge fahrend über die Karl-Lehr-Straße in Richtung Wedauer Markt unterwegs war und dort parkte. Die Polizisten nahmen die Frau zur Blutprobe mit auf die Wache und erstatteten Anzeige, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Ermittlungen haben ergeben, dass die 49-Jährige bereits in Ratingen mit dem grauen Mercedes mit Kennzeichen aus Mettmann (ME) losgefahren ist. Die Polizei sucht jetzt mögliche Unfallgeschädigte und Zeugen, die Hinweise auf die Fahrtstrecke dieser Frau geben können. Anrufe nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Nummer 0203 280-0 entgegen.

