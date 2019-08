Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Körperliche Auseinandersetzung: Zeugen gesucht; Aurich - Radfahrer leicht verletzt;

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Körperliche Auseinandersetzung: Zeugen gesucht

In Südbrookmerland ist es am Dienstag auf der Auricher Straße (B 210) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwischen 17 Uhr und 17:15 Uhr geriet eine männliche Person nach bisherigem Erkenntnisstand in Höhe Süd-Victorbur mit zwei weiteren männlichen Personen aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde einer der Männer mit Fäusten geschlagen. Zeugen, die den Vorfall auf der Auricher Straße beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer hat sich am Donnerstag auf der Emder Straße in Aurich ereignet. Gegen 9:50 Uhr fuhr ein 76 Jahre alter Fahrer eines Hyundai i20 auf der Emder Straße in Richtung Aurich und beabsichtigte, nach rechts in den Heuweg abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den 17 Jahre alten Radfahrer aus Südbrookmerland, der mit seinem Fahrrad den Heuweg in Richtung Moordorf überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

