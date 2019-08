Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto aufgebrochen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein blauer Audi A4 ist am Dienstag zwischen 17 Uhr und 17:45 Uhr an der Osterstraße in Wittmund aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte gewaltsam die Beifahrertür des Wagens auf und entwendete aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Zudem wurde das Autoradio ausgebaut und das Zündschloss manipuliert. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Audi war zum Tatzeitpunkt auf einem rückwärtigen Parkplatz zur Kreishandwerkerschaft abgestellt. Möglicherweise haben Personen in dem Bereich den Täter gesehen oder den Vorfall beobachtet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04462 9110.

