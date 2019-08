Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Aurich - Pedelec und Fahrrad kollidiert; Moordorf - Unfallflucht auf Parkplatz

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine 28 Jahre alte Autofahrerin aus Hage ist am Dienstag in Aurich von der Polizei kontrolliert worden. Sie war gegen 20 Uhr mit einem Mercedes auf der Esenser Straße unterwegs. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Pedelec und Fahrrad kollidiert

Ein Fahrrad und ein Pedelec sind am Dienstag gegen 12:15 Uhr auf der Fockenbollkwerstraße in Aurich kollidiert. Die 50 Jahre alte Radfahrerin aus Aurich fuhr den Radweg der Fockenbollwerkstraße in Richtung Wallinghausen entlang, als ihr eine 52 Jahre alte Pedelec-Fahrerin aus Aurich entgegenkam und die beiden kollidierten. Die 50-Jährige und die 52-Jährige stürzten. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Moordorf - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer Mercedes C200 ist am Montag auf einem Parkplatz in Südbrookmerland beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Wagen an der Beifahrerseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Zingelstraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

