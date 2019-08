Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wittmund - Warnung vor Erpresser-E-Mails

Aurich/Wittmund (ots)

Achtung! Betrüger verschicken wieder vermehrt E-Mails mit erpresserischem Inhalt. Empfänger aus den Landkreisen Aurich und Wittmund werden von den Absendern aufgefordert, "Schweigegeld" in Bitcoin zu zahlen.

In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei vermehrt Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen, die erpresserische E-Mails erhalten haben. In den E-Mails geben die Täter vor, das Computersystem ihres Opfers auf einer pornografischen Website gehackt zu haben. Das Opfer erpressen sie mit einem angeblichen Video in einer kompromittierenden Situation. Es soll in Kryptowährung (wie Bitcoin) zahlen.

Der dringende Rat der Polizei: Überweisen Sie niemals Geld aufgrund erpresserischer E-Mails. Die beste Art mit solchen Mitteilungen umzugehen, ist es nicht darauf zu reagieren, die Erpressung zu dokumentieren - und anzuzeigen. Und vor allem: Ändern Sie regelmäßig Ihre Passwörter.

Betroffene können bei jeder Polizeidienststelle Anzeige erstatten und sich informieren unter: https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/erpressermails-nach-angeblichem-pornokonsum.html

