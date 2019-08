Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Greetsiel - Auto beschädigt; Norden - Unfallflucht auf Wurzeldeicher Straße

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Auto beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke in Greetsiel einen Mercedes beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 18:35 Uhr, und Dienstag, 08:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels an der Straße Katrepel. Der schwarze Mercedes GLC 250 wurde am Kotflügel hinten rechts beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04923 364.

Norden - Unfallflucht auf Wurzeldeicher Straße

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag zwischen 7:15 Uhr und 7:30 Uhr auf der Wurzeldeicher Straße in Norden gekommen. Eine Ford-Focus-Fahrerin war auf der Wurzeldeicher Straße in Richtung Woldeweg unterwegs, als sie einen vorausfahrenden silbernen Opel Kleinwagen und einen davor fahrenden Trecker überholen wollte. Sie scherte aus. Auf der Höhe des Opel scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus und beschädigten dabei den Ford Focus. Beide Autofahrer setzten ihre Fahrt fort. Die Polizei bittet den Fahrer des Opel und Zeugen des Vorfalls sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

