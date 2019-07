Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Leergut entwendet - Fahrzeug aufgebrochen - Fahrzeug zurückgerollt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Friedrichstraße übersah ein 69-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.35 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw Audi eines 59-Jährigen. Er streifte den Audi mit seinem Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Oberkochen: Parkrempler

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 51-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw beim Ausparken einen in der Mühlstraße geparkten Pkw VW Polo streifte.

Aalen: Parkrempler II

Zeitgleich parkten zwei 73 und 58 Jahre alte Autofahrer ihre Pkw Seat und Toyota am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Alten Heidenheimer Straße rückwärts aus. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Tannhausen: Fahrzeug aufgebrochen

In der Zeit zwischen Dienstagabend 22.30 Uhr und Mittwochmorgen 6.45 Uhr brach ein Unbekannter die Beifahrertüre eines Pkw Fiat Panda auf, der in einem Hof in der Hauptstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet; der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Pkw Renault Clio beschädigte eine 74-Jährige am Dienstag gegen 11.15 Uhr einen im Sebastiansgraben abgestellten Pkw Peugeot. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Bopfingen: Verkehrsschild beschädigt

Eine 28-Jährige verursachte am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als sie mit ihrem Pkw Ford beim Ausparken das Hinweisschild auf einen Parkplatz beschädigte, das in der Hauptstraße aufgestellt ist.

Schwäbisch Gmünd: 1500 Euro Sachschaden

Auf rund 1500 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 19-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw VW beim Vorbeifahren einen in der Oberbettringer Straße abgestellten Pkw streifte.

Waldstetten: Fahrzeug zurückgerollt

Kurz vor 7 Uhr am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Straßdorfer Straße in Waldstetten ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Beim Anfahren an einer Ampel auf der abschüssigen Straße rollte der Pkw Honda eines 63-Jährigen leicht nach hinten, wodurch der Pkw Audi einer 48-Jährigen beschädigt wurde.

Lorch: Leergut entwendet

Rund 40 Leergut-Kisten im Wert von ca. 260 Euro wurden in der Zeit zwischen Dienstagabend 18.45 Uhr und Mittwochmorgen 7.30 Uhr von Unbekannten entwendet. Die Täter hatten den Zaun eines Getränkemarktes in der Gaisgasse überstiegen und ihr Diebesgut durch eine Öffnung transportiert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmorgen ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Gegen 9.20 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Pkw VW im Kreisverkehr "Auf der Höhe" auf den Pkw Mercedes Benz einer 55-Jährigen auf, welche im Begriff war, den Kreisel zu verlassen. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

