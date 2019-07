Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 72-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin hat am Montagabend (08.07.2019) einen 72 Jahre alten Mann beraubt und dabei dessen Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der 72-Jährige lernte die Frau im Laufe des Abends in der Innenstadt im Bereich der Klett-Passage am Südausgang kennen. Die Unbekannte sprach den Mann an und bat um den Kauf von Windeln und Shampoo. Der Senior ging auf die Bitte ein, gemeinsam betraten die beiden einen Drogeriemarkt am Hauptbahnhof. Im Anschluss an den Einkauf stiegen sie in die S-Bahn der Linie S5 in Richtung Bietigheim-Bissingen. Der 72-Jährige stieg gegen 22.45 Uhr an der Haltestelle "Nordbahnhof" für einen Umstieg aus, die Täterin tat ihm gleich. Auf dem Bahnsteig riss die Frau dem Senior unvermittelt seinen Stoffbeutel aus der Hand und flüchtete in Richtung Nordbahnhofviertel. In diesem befand sich, neben den zuvor erworbenen Drogerieartikeln, der Geldbeutel des Mannes mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Die Frau wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt, bei einer Körpergröße von rund 157 Zentimetern. Sie hatte dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug sie eine graue Wollhose. Zeugenhinweise nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

