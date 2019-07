Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Cafe´ an der Liebigstraße

Osnabrück (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde eine Zeugin in der Liebigstraße durch lautes Klirren geweckt. Gegen 03.58 Uhr konnte sie beobachten, wie ein Mann mit einem Gegenstand in der Hand aus dem dortigen Cafe´ kommt und zu Fuß in Richtung Nonnenpfad flüchtet. Der Unbekannte war offensichtlich in das Cafe´ eingestiegen und hatte dort Bargeld und Zigaretten gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, sind aufgefordert, sich unter 0541 327 2215 oder 0541 327 2115 zu melden.

