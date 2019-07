Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück Brand im Kleingarten - Ein Mann leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr zu einem Brand im Widukindland gerufen. Parallel zu den Bahngleisen war in einem Kleingarten eine Gartenhütte komplett niedergebrannt. Ein 77-jähriger Mann, der die Hütte offensichtlich als Wohnraum nutzte, wurde bei dem Brand verletzt. Mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittler der Polizei gehen von einer fahrlässig herbeigeführten Brandstiftung aus. Die Feuerwehr Osnabrück konnte den Brand löschen.

