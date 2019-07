Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Versuchter Einbruch in Leckermühle

Bohmte (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten unbekannte Täter in die Gaststätte Leckermühle einzubrechen. Die Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, was aber misslang. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen an der Gaststätte bemerkt haben, sich unter 05471 9710 zu melden.

