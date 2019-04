Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrer ohne Führerschein

Hochspeyer (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Eine Polizeistreife hielt am Ostermontag im Gewerbering einen Motorradfahrer an. Er war den Beamten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der 52-jährige Fahrer war in Begleitung eines 54-Jährigen. Während der Polizeikontrolle kam heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ein. Auch sein 54-jähriger Mitfahrer muss sich verantworten. Er steht im Verdacht die Fahrversuche zugelassen zu haben. |erf

