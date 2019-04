Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kleinkind in Schacht gefallen

Erzenhausen (ots)

Ein 17-Monate altes Kleinkind ist in Erzenhausen in einen drei Meter tiefen Schacht gefallen. Das Kind hatte das abgedeckte Rohr offenbar in einem unbeaufsichtigten Moment geöffnet und war in die Tiefe gestürzt. Derzeit arbeiten Feuerwehr und Rettungskräfte fieberhaft daran, das Kind zu befreien. Das Technische Hilfswerk ist ebenfalls alarmiert und rückt mit Rettungs- und Bergegerät zur Einsatzstelle aus. Polizei und US-Militärpolizei sichern die Rettungsarbeiten und führen erste Ermittlungen zur Unfallursache.

