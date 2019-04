Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rollstuhlfahrer auf Bundesstraße unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Besorgte Autofahrer meldeten am Sonntagabend einen Rollstuhlfahrer, der auf der B 270 in Höhe Opelkreisel entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sei. Die Polizeistreife konnte den 29-Jährigen auf dem Mitfahrerparkplatz Kaiserslautern-West antreffen. Auf Befragen gab er an, eine Mitfahrgelegenheit nach Trier zu suchen. Ihm wurde die Gefährlichkeit seines Verhaltens erläutert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell