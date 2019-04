Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ruhestörung eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern-Innenstadt zu Streitigkeiten wegen andauernder Lärmbelästigungen. Ein 51-Jähriger klopfte wegen der Ruhestörung an der Wohnungstür seines 42-jährigen Nachbarn und forderte die Einhaltung der Sonntagsruhe. Der Verursacher kam daraufhin aus seiner Wohnung und bedrohte seinen Nachbarn mit einem Messer aus einem Multi-Tool. Im Gerangel um das Werkzeug zog sich der Beschwerdeführer leichte Schnittverletzungen an den Händen zu. Den Angreifer erwartet eine Strafanzeige, außerdem wurde er zur Verhinderung weiterer Eskalationen in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell