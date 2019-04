Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, WE 05.04.2019/12:00 Uhr - 07.04.2019/10:30 Uhr

Andernach (ots)

Bei Ladendiebstahl erwischt - weiteres Diebesgut aufgefunden Andernach: Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, entwendete ein 25-jähriger Mann in einem Dekoladen im Innenstadtbereich mehrere Gegenstände. Danach verließ er das Geschäft. Die Geschäftsinhaberin bemerkte dies und konnte den jungen Mann in der Nähe antreffen. Der Mann stieß die Geschädigte im weiteren Verlauf weg und floh zunächst. Er konnte jedoch letztendlich durch Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten bei ihm ein Messer und noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Dem unter Betäubungsmittel stehenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung verursacht - keine Fahrerlaubnis Weißenthurm: Am frühen Samstag, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und stieß zunächst gegen ein Verkehrszeichen. Danach steuerte er in Richtung Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Leichtkraftrad mit Sozius, musste dem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kamen beide Personen, 17 und 18 Jahre alt, zu Fall und wurden verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden, dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigte. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Damit jedoch nicht genug, zusätzlich wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro beziffert. Verkehrsunfall mit Personenschaden mündet in weiterer Körperverletzung Kaltenengers: Am späten Samstagvormittag, befuhr ein 80-jähriger Pkw-Fahrer den Metternicher Weg. Hierbei touchierte er einen 29-jährigen Fußgänger und verletzte diesen leicht. Nach dem Verkehrsunfall kam es zwischen beiden Parteien zunächst zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf der 29-Jährige dem Senior auf die Brust schlug, wodurch dieser zu Boden viel. Der 80-Jährige wurde hierbei im Schulterbereich verletzt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an. Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs Weißenthurm: Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, wurde auf der Hauptstraße, ein 45-jähriger Mann mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Gutachten des Zweirades in Auftrag gegeben und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt Kruft: Der Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen, eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen wurde der 21-jährige Pkw-Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt. Dem alkoholisierten jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugenaufruf Andernach: Im Zeitraum von Samstagvormittag, bis gegen 18:00 Uhr, wurde in der Straße "Zum Eichenhain" ein geparkter Pkw Nissan beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum wurden durch die Polizei Andernach noch 8 weitere Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Auf die bereits verfasste Pressemeldung zum Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person in Andernach vom 06.04.2019 wird verwiesen.

