Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pkw-Fahrer, Samstag, 06.04.2019

Andernach (ots)

Andernach: Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer, befuhr gegen 03:25 Uhr, die Koblenzer Straße, von Weißenthurm kommend, in Richtung Andernach/Innenstadt. Der junge Mann kam nach bisherigem Ermittlungsstand bei einem durchgeführten Überholmanöver von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrer schwerstverletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallherganges wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz, ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlung der genauen Umstände dauern aktuell an. Während der Unfallaufnahme und Straßenreinigung, war die Straße komplett gesperrt, dies dauerte bis gegen 08:20 Uhr. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei, die Feuerwehr Andernach, sowie Notarzt und Rettungswagen.

