POL-PDKO: Diebstahl von Kupfer-Kabel von einer Baustelle

Bendorf/Rhein (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 31.03./01.04.2019 von einer Baustelle in der Bahnhofstraße 250 Meter Kupfer-Kabel. Das Kabel war von einer Transformatorenstation abgetrennt worden und wurde zurück in die Baustelle gezogen. Dort trennten Unbekannte Täter das Kabel in Einzelstücke und entnahmen aus der Ummantelung die Kupfer-Kabel. Die zuständige PI Bendorf bittet Anwohner Beobachtungen mitzuteilen. Insbesondere verdächtige Fahrzeuge oder Personen die sich auf der Baustelle aufhielten.

