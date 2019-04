Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall zwischen LKW und Radfahrerin in Rheinböllen

Koblenz (ots)

Am Morgen des 02.04.2019 gg. 10.45 Uhr befuhr eine Radfahrerin die Marktstraße in Rheinböllen in Richtung Liebshausen und bog nach rechts in den "Hintersten Graben" ab. Hierbei wurde sie von einem in gleicher Richtung fahrenden Lkw übersehen und überrollt. Die Radfahrerin wurde hierbei schwerstverletzt. Die Polizei führt aktuell Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauem Unfallhergang.

