Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendlage der PI Simmern (29.03. - 31.03.2019).

Koblenz / Simmern (ots)

In dem angegebenen Zeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet 11 Verkehrsunfälle. Für 3 der Unfälle war Wildwechsel ursächlich.

Bzgl. des Verkehrsunfalls zwischen Rheinböllen und Liebshausen, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde, wird an dieser Stelle auf die bereits abgesetzte Pressemitteilung verwiesen.

Insgesamt rückten Beamten der hiesigen Polizeidienststelle zu über 50 Einsätzen aus. Hierbei handelte es sich vornehmlich um für die Öffentlichkeit weniger relevante Verkehrs-, Gewalt- und Eigentumsdelikte.

Am frühen Abend des 30.03.2019 stürzte im Bereich des Sägewerks in Kirchberg ein Fahrradfahrer. Dieser gab an, dass es zu einer Kollision mit einen Auto gekommen sein soll, dessen Fahrer/Fahrerin sich um Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben soll. Der merklich betrunkene Fahrradfahrer erreichte bei einem Atemalkoholtest einen wert von knapp 3 Promille Atemalkohol. Er wurde durch das Unfallgeschehen nur leicht verletzt. Ob ein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt war, bleibt weiteren Ermittlungen vorbehalten. In jedem Fall muss sich nun auch der Fahrradfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr (§316 StGB) verantworten.

