Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochnendbericht

Presseaufruf 29.03.2019 - 31.03.2019

Boppard (ots)

Boppard OT Weiler - Einbruchsdiebstahl

In der Ortslage Weiler wurde in der Zeit vom 28.03.2019 / 18:30 Uhr bis 30.03.2019 / 08:00 Uhr mittels Aufhebeln einer Holztür in einen Rohbau eingebrochen. Entwendet wurden Maschinen einer Baufirma in einem Wert von 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Pfalzfeld - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Tatort: Pfalzfeld, L215 Tatzeit: 30.03.2019, 13:28 Uhr

Der Geschädigte befuhr die L 215 in Fahrtrichtung Pfalzfeld. Auf Höhe der Brücke / Unterführung des Schinderhannes-Radweges haben bislang unbekannte Täter einen Ast von der Brücke auf die Windschutzscheibe des PKWs des Geschädigten geworfen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Durch Augenzeugen konnten zwei Kinder im Alter von 10 - 12 Jahren beobachtet werden, eines der beiden trug eine blaue-weiße Trainingsjacke der Marke Adidas.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Boppard - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, den 29.03.2019 gegen 23:00 Uhr ereignete ich auf der K 117 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei verlor ein Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung des Fahrzeuges. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuginsassen kamen glimpfig davon und wurden nur leicht verletzt.

