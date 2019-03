POL-PDKO: Pressebricht für das Wochenende

Polizeidirektion Koblenz

Braubach - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, den 30.03.2019, gegen 16.50 Uhr, wurde eine PKW-Fahrerin in Braubach in der Dachsenhäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihr wurden im Fahrzeug Betäubungsmittelutensilien aufgefunden. Da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Drogen ihr Fahrzeug führte, wurde ein entsprechender Drogentest durchgeführt. Da sich der Verdacht bestätigte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie eine Strafanzeige wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmittel.

Lahnstein - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, den 29.03.2019, gegen 11.25 Uhr, wurde in Lahnstein in der Bahnhofstraße ein geparkter PKW durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der unfallverursachende PKW befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Koblenzer Straße, kollidierte beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel eines dort geparkten PKWs und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Angaben unter Telefon 02621/9130.

