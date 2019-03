Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 29.03.2019, 13:00 Uhr bis Sonntag, 31.03.2019, 10:00 Uhr

Andernach (ots)

Verkehrsunfälle - Dienstgebiet

Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach neun Verkehrsunfälle, bei denen eine Person infolge eines Auffahrunfalls leicht verletzt wurde.

Verursachung eines Verkehrsunfalls unter Betäubungsmitteleinfluss - Andernach, Koblenzer Straße/Industriestraße

Am 30.03.2019 um 14:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Einmündung Koblenzer Straße/Industriestraße in Andernach. Hierbei missachtete ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer 46-jährigen Pkw-Fahrerin. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Beamten drogentypische Beweisanzeichen beim Unfallverursacher festgestellt werden, sodass in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Strafanzeigen

Raub auf offener Straße - Andernach, Ludwigstraße/Karolingerstraße

Am 31.03.2019 gegen 03:58 Uhr befanden sich zwei männliche Personen im Alter von 22 und 19 Jahren auf dem Nachhauseweg von einer Feierlichkeit in der Innenstadt von Andernach, als diese in der Salierstraße von drei Männern angesprochen und aufgefordert wurden, ihre Geldbörsen auszuhändigen. Als die beiden Männer der Aufforderung nicht nachkamen und mit der Bitte, sie in Ruhe zu lassen, weitergingen, wurden diese an der Kreuzung Ludwigstraße/Karolingerstraße unvermittelt von den drei Tätern mittels Schlägen und Fußtritten attackiert. Als beide Männer zu Boden gingen, nahmen die Täter das Handy eines der beiden Männer an sich und flüchteten in Richtung der Straße "Am Stadtgraben". Die beiden Geschädigten suchten anschließend fußläufig die Polizeiinspektion Andernach auf und gaben den Vorfall zu Protokoll. Durch den tätlichen Übergriff wurden beide Männer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Zu den flüchtenden Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass alle Personen ca. 20 bis 23 Jahre alt und zwischen 180 und 190 cm groß sein sollen. Die Personen hatten südländisches Aussehen und sprachen gebrochen deutsch. Einer der Täter soll einen grauen Kapuzenpullover getragen haben.

Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung in Fußgängerzone - Andernach, Hochstraße/Rheinstraße

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr kam es in der Fußgängerzone von Andernach an der Einmündung Hochstraße/Rheinstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann und einer Personengruppe, bestehend aus mehreren Männern und einer Frau. Hierbei wurde der 21-jährige Mann nach anfänglich verbalen Streitigkeiten unvermittelt aus der Personengruppe heraus von einer männlichen Person ins Gesicht getreten, wodurch er das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe von der Tatörtlichkeit und konnte auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der 21-Jährige wurde durch den Übergriff glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Zu der flüchtenden Personengruppe liegen derzeit keinerlei Hinweise vor.

Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Außenbestuhlung - Mülheim-Kärlich, Kapellenstraße

Im Zeitraum vom 28.03.2019, 23:00 Uhr bis 29.03.2019, 14:30 Uhr wurden in der Kapellenstraße, Ecke Hintere Ringstraße, in Mülheim-Kärlich mehrere Bistrostühle und Gastronomietische der Außenbestuhlung einer dortigen Gaststätte durch bislang unbekannte Täter entwendet. Die entwendeten Stühle und Tische waren mittels Kette und Schloss gegen die Wegnahme gesichert. Zum Abtransport der Außenbestuhlung dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Sachbeschädigung an Gymnasium - Andernach, Salentinstraße

Im Tatzeitraum vom 29.03.2019, 18:00 Uhr bis 30.03.2019, 09:20 Uhr warfen bislang unbekannte Täter einen Stein gegen die Fensterscheibe der Mensa des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Andernach. Die Fensterscheibe wurde hierdurch beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Mülheim-Kärlich, Andernacher Straße

Am 29.03.2019 um 21:10 Uhr kontrollierten Beamte hiesiger Dienststelle einen Zweiradfahrer in der Koblenzer Straße in Andernach. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem mitgeführten Zweirad um ein Kleinkraftrad handelte. Die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse AM konnte der 52-jährige Zweiradfahrer nicht vorweisen. Daher wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Polizeiinspektion Andernach

Sauter, PHK

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



