Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Betonmischer verliert Ladung nach Unfall

Jockgrim (ots)

Jockgrim; Am 07.03.2019 befuhr um 10:40 Uhr der Fahrer eines Betonmischers die K10 vom Hatzenbühler Kreisel in Richtung Jockgrim. Aus Unachtsamkeit kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Bankette. Das Fahrzeug kam auf einem neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg zum Liegen. Der Fahrer konnte sich leichtverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Durch den Aufprall ergoss sich ca. ein halber Kubikmeter Flüssigbeton auf dem Radweg und härtete aus. Für die Bergung und Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma angefordert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 220.000,- EUR.

