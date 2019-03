Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Polizei sucht Unfallverursacher

Edenkoben (ots)

An der Kläranlage in Edenkoben ereignete sich am vergangenen Mittwoch (06.03.2019) in der Zeit zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer beim Wenden den Zaun beschädigt und dabei ein Sachschaden über 400 Euro verursacht hat. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise über den Fahrer und den Vorfall nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



